Тверь, , 11:15 — REGNUM 44 новых случая заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки в Тверской области, сообщили в региональном оперативном штабе 2 июля.

За сутки выздоровел один пациент с ранее подтверждённым заражением коронавирусом. Новых летальных исходов не зарегистрировано.

Всего в Тверской области подтверждено 3712 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, из них 2618 выздоровели и выписаны. Скончались за период пандемии 72 пациента с положительными тестами на коронавирус.