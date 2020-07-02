Москва, , 11:21 — REGNUM Голосование по поправкам к Конституции было выстроено таким образом, что сфальсифицировать его было невозможно в принципе. Об этом 2 июля заявила председатель движения «Корпус «За чистые выборы», исполнительный директор НОМ Алена Булгакова на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По её словам, в период голосования были попытки провокаций, призванные дискредитировать сам процесс. Однако они не увенчались успехом.

«Вводили в заблуждение провокаторы. Наглядный пример с гражданином, который хотел проголосовать дважды. При этом его попытка не увенчалась успехом и урна, в которую был опущен его бюллетень, была опечатана и все бюллетени были аннулированы. Каждая попытка дискредитировать или нарушить процесс не увенчалась успехом. Здесь мы можем быть на 100% уверенными, что процедура проверки и выявления этих фактов была продумана до мелочей. С институтами гражданского общества все это было реализовано на практике», — сказала Булгакова.

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