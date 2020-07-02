Калуга, , 11:21 — REGNUM 51 положительный тест на коронавирус подтверждён в Калужской области за последние сутки, сообщает 2 июля корреспондент ИА REGNUM cо ссылкой на информацию федерального штаба.

По данным областного оперштаба, всего в регионе подтверждено 6 тыс. 170 положительных тестов. 2 тыс. 436 человек находятся на лечении, 3 тыс. 690 человек выздоровели, 44 человека умерли.

Больше всего подтверждённых тестов — в Калуге (627), в Обнинске (472), в Боровском районе (279), Малоярославецком районе (164), в Жуковском районе (159) и в Дзержинском районе (95).

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