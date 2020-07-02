Улан-Удэ, , 11:14 — REGNUM Военные специалисты в Бурятии начали восстанавливать боевую машину реактивной артиллерии БМ-13 «Катюшу». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Восточного военного округа, легендарная машина времён Великой Отечественной войны выполняла роль памятника в военном городе Сосновый Бор под Улан-Удэ.

Для проведения реставрационных работ его сняли с постамента и доставили в парк ракетного подразделения.

«На машине спланирован ремонт кабины, установка силового агрегата, проверка трансмиссии, замена коробки перемены передач, восстановление рулевого управления, световой сигнализации, а также реактивной установки», — отметили в ВВО.

В пресс-службе подчеркнули, что работы будут вестись с учётом имеющейся технической документации. Запчасти и агрегаты на машину будут устанавливаться оригинальные.

Добавим, что военные ремонтники в Бурятии уже имеют опыт в восстановлении техники времён войны. Как сообщало ИА REGNUM, ранее был поставлен «на гусеницы» танк Т-34, который 24 июня возглавил механизированную колонну на параде Победы в Улан-Удэ.

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