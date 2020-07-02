Шри-Джаяварденепура-Котте, 2 июля 2020, 11:13 — REGNUM Двое граждан РФ, которые неделю назад были взяты под арест на Шри-Ланке по делу ученого-биолога Александра Игнатенко, обвиняемого в незаконном сборе жуков, отпущены из-под стражи. Меру пресечения задержанным изменил суд. Об этом 2 июля сообщил вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.
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Он добавил, что на суде присутствовал российский консул, который заявил ноту протеста местным властям после ареста граждан РФ.
По данным Мельникова, сам Игнатенко пока остаётся в больнице из-за ухудшившегося самочувствия.
Как сообщало иа, на прошлой неделе на Шри-Ланке были взяты под стражу двое друзей учёного Александра Игнатенко, которого власти страны обвинили в незаконном сборе насекомых, Артем Рябов и Николай Калифян.
Ранее сотрудник ростовского зоопарка Александр Игнатенко рассказал в социальных сетях, что ему грозит до 40 лет тюремного заключения за сбор мертвых насекомых на Шри-Ланке.