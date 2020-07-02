Пенза, , 11:16 — REGNUM Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев на своей странице в Инстаграм 2 июля разместил видеообращение к гражданам региона по поводу проведенного голосования по внесению поправок в Конституцию РФ.

По его словам, «значение этого исторического события для нашей страны трудно переоценить. Принятые народным волеизъявлением поправки в Конституцию дают всем нам — жителям Пензенской области, гражданам великой страны — твердую уверенность в настоящем и будущем».

Глава области поблагодарил за огромную проведенную работу членов участковых избирательных комиссий и жителей региона за активное участие в голосовании.

ИА REGNUM напоминает, что по данным ЦИК Пензенской области за поправки в основной закон страны проголосовали 85,25%, против — 14,30% избирателей.

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