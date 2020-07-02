Лондон, , 11:09 — REGNUM Британская студия Team 17 анонсировала новую игру популярной серии Worms. Трейлер она опубликовала 1 июля на своём официальном YouTube-канале.

Проект получил название Worms Rumble, впервые игра, выпущенная в рамках этой франшизы, будет выполнена в жанре шутера (игра в которой упор сделан на применение огнестрельного оружия).

В ролике разработчики показали, что будет представлять собой геймплей (игровой процесс). В матче одновременно смогут участвовать 32 геймера, отмечается, что они получат возможность попробовать старые режимы Deathmatch или Last Worm Standing в новой версии Worms.

Оригинальная Worms представляла собой пошаговую игру, в которой червячки уничтожали друг друга всеми доступными средствами на различных картах. Её релиз состоялся в 1995 году, Worms получила большую популярность среди геймеров.

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