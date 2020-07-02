Ростов-на-Дону, , 11:05 — REGNUM В Ростовской области за истекшие сутки подтверждена смерть трёх пациентов с COVID-19. Общее число умерших от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, на Дону достигло 130 человек, сообщили ИА REGNUM в облправительстве 2 июля.

Так, в стационарах скончались две женщины в возрасте 56 и 90 лет, а также 64-летний мужчина. Все пациенты страдали хроническими заболеваниями.

За весь период пандемии число жертв COVID-19 в Ростовской области достигло 130 человек.

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