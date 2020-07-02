Петрозаводск, , 11:09 — REGNUM В Республике Карелия с начала пандемии коронавирусной инфекции скончались от COVID-19 семь жителей, очередная жертва инфекции — 94-летняя жительница Петрозаводска. Об этом 2 июля сообщил глава региона Артур Парфенчиков.

По его словам, скончалась пациентка республиканской инфекционной больницы. Она стала седьмой в списке потерь региона в эпоху пандемии. Всего с начала пандемии в Карелии коронавирусом заразились 1408 человек, 30 из которых — за последние сутки, среди них шесть детей.

Новые случаи коронавируса выявлены в Петрозаводске — 19 человек, шесть жителей Лахденпохского района, это пять горожан Лахденпохьи и один житель поселка Тоунан. Также новые случаи зафиксированы в селе Видлица Олонецкого района и четыре в Питкярантском районе — три заболевших в деревне Ряймяля и один в деревне Ууксу.

Помимо этого, за последние сутки увеличилось на 27 человек количество выздоровевших. Таким образом с начала пандемии побороли инфекцию 654 человека.

Всего проведено 80 797 исследований, что на 1 151 больше, чем сутками ранее. 1436 человек находятся на карантине, за сутки их количество увеличилось на 18 человек, еще 11 человек находятся в местах обсервации.

Кроме того, с 1 апреля в регионе продолжает отмечаться рост числа заболевших внебольничной пневомнией. Всего в республике было госпитализировано 768 человек, в том числе семь за сутки. 62 человека умерли, с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода. За минувшие сутки летальных исходов от внебольничной пневмонии не зарегистрировано.

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