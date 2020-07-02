Москва, , 10:55 — REGNUM В ходе общероссийского голосования по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ, которое проходило в России с 25 июня по 1 июля, правонарушений, которые способны повлиять на его итоги, допущено не было. Об этом 2 июля заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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«В результате принятых мер правонарушений, способных повлиять на итоги общероссийского голосования, не допущено», — приводит ТАСС слова Волк.

Официальный представитель правоохранительного ведомства добавила, что в единый день голосования на избирательных участках в регионах России несли службу 185 тыс. сотрудников органов внутренних дел, а также военнослужащие Росгвардии. После закрытия участков для голосования полицейские «обеспечили безопасную транспортировку бюллетеней в территориальные избирательные комиссии».

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Как сообщало ИА REGNUM, общероссийское голосование по поправкам к Конституции РФ стартовало 25 июня и завершилось в единый день голосования 1 июля. По данным ЦИК, явка составила 65%. По результатам обработки 100% протоколов за внесение изменений в Основной закон страны проголосовали 77,92%, 21,27% — против.

Как заявил руководитель координационного совета Общественной палаты РФ по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев, голосование прошло максимально открыто и без серьёзных нарушений. Всего за процедурой народного волеизъявления следили свыше 524,5 тыс. наблюдателей.