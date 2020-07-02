Махачкала, , 10:57 — REGNUM Поправки к Конституции РФ в Дагестане поддержали более 1 млн 350 тыс. человек, или 89,19% участников голосования. Против изменений в основной закон государства выступили свыше 155 тыс. жителей региона, или 10,24% от проголосовавших избирателей, сообщили ИА REGNUM 2 июля в медиацентре избиркома республики по итогам обработки 100% протоколов участковых избирательных комиссий.

Ранее в ЦИК сообщили, что, по предварительным данным, «за» поправки к Конституции в Дагестане проголосовали более 90,27% избирателей. Больший процент был зафиксирован лишь в Чечне и Туве.

По данным дагестанского избиркома, участие в общероссийском голосовании приняли более 1 млн 508 тыс. жителей республики — допущено было почти 1 млн 698 тыс. человек. Явка в регионе составила почти 90%.

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