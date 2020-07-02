Челябинск, , 10:54 — REGNUM В Челябинской области скончались две женщины и мужчина, у которых ранее обнаружили коронавирус. Об этом сообщает оперштаб.

От COVID-19 умерших на Южном Урале за сутки нет. При этом у 58-летнего пациента был острый лейкоз, у 56-летнего — хроническая обструктивная болезнь лёгких и ишемическая кардиомиопатия, а у 53-летней женщины — гипертоническая болезнь и сахарный диабет.

Отметим, с начала пандемии по 2 июля на Южном Урале от ковида скончались 85 человек, а от других заболеваний — 68.