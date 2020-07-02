Остин, США, , 10:53 — REGNUM Стало известно, когда издатель видеоигр Devolver Digital проведёт свою онлайн-презентацию Devolver Direct 2020. Об этом 2 июля сообщил журнал PC Gamer.

«Удивительное злоупотребление маркетинговым бюджетом закончится несколькими сюрпризами и демонстрациями игр», — заявила компания, добавив, что геймеры могут рассчитывать на получение информации о проектах игр Carrion и Disc Room.

Кроме того, издатель отметил, что в рамках онлайн-мероприятия он анонсирует некую совершенно новую игру. Трансляция состоится в субботу, 11 июля 2020 года, в 22:00 по московскому времени.

Ранее Devolver Digital сообщила, что во время трансляции она назовёт даты релиза нескольких игр и покажет геймплейные трейлеры (ролики с демонстрацией игрового процесса). Devolver Direct 2020 проводится в качестве замены презентации компании, которая должна была пройти в рамках отменённой выставки E3 2020.

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