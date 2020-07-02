Пенза, , 11:09 — REGNUM В Пензенской области на 2 июля коронавирус выявили у 5118 жителей региона с момента начала наблюдений. За сутки подтвердились еще 73 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает общероссийский оперативный штаб.

Всего с начала пандемии выздоровели после заражения 4869 человек. Скончались на фоне коронавируса 43 человека, один человек — за последние сутки.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Пензенской области на 1 июля диагноз COVID-19 подтвердился у 5045 жителей региона.

Читайте также: В Пензенской области носителями коронавируса числятся более 5 тыс. человек