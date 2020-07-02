Москва, , 10:56 — REGNUM За минувшие сутки на территории России ещё 6 047 пациентов вылечились от COVID-19. Об этом 2 июля сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Таким образом, общее число вылечившихся от COVID-19 в стране на сегодняшний день составляет 428 978.

Также сообщается, что за этот же период в России было выявлено 6 760 новых случаев заражения коронавирусом, в результате чего их суммарное количество стало составлять 661 165.

При этом общее число активных случаев заражения в настоящее время составляет 222 504.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее из данных Роспотребнадзора стало известно, что общее количество проведенных на территории России тестов на коронавирус на сегодняшний день превысило 20 миллионов.