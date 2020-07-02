Краснодар, , 10:45 — REGNUM 59 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки в Краснодарском крае, сообщили в региональном оперативном штабе 2 июля. По числу суточных заражений в лидерах остаётся Краснодар, где подтверждено 17 случаев, а также Сочи, где выявлено 14 новых носителей.

«Коронавирусная инфекция обнаружена у 39 женщин и 20 мужчин в возрасте до 80 лет. Несовершеннолетних пациентов семеро. Заболели дети 3 и 9 лет в Тихорецком районе, 3 и полутора лет в Краснодаре, а также 3, 5 и 6 лет в Сочи», — уточнили в оперативном штабе.

Всего в Краснодарском крае с 12 марта подтверждено 6102 случая заражения коронавирусом, в том числе 4829 пациентов выписаны с выздоровлением. 79 пациентов с положительными тестами на коронавирус скончались. Восемь человек находятся в больницах региона в тяжёлом состоянии. Они подключены к аппаратам ИВЛ, на ЭКМО находятся три человека.