Тбилиси, , 10:52 — REGNUM Почти все случаи заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки были выявлены у лиц, приехавших из-за границы. Об этом 2 июля рассказала журналистам медицинский директор Тбилисской инфекционной больницы Марина Эзугбая, сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

"Из восьми новых случаев один — это один контакт с подтвержденным случаем, остальные семь — это импортированные случаи», — сказала врач.

Она добавила, что в шести из семи «завозных» случаев коронавирус выявили у водителей-дальнобойщиков, которые привезли товар из-за границы.

Стоит отметить, что на 2 июля в Грузии зафиксировано 939 случаев заражения коронавирусом. В 87% из них пациенты победили инфекцию.

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