Ростов-на-Дону, , 10:43 — REGNUM В Ростовской области за ходом голосования по внесению поправок в Конституцию РФ наблюдали 15,7 тыс. человек. Об этом сообщил заместитель председателя общественной палаты региона Юрий Зерщиков, сообщили ИА REGNUM в облправительстве.

По его словам, «за прозрачностью и законностью процесса голосования» следили 15 тыс. 708 общественных наблюдателей. Всего на Дону было открыто более 2,6 тыс. избирательных участков, на которых дежурили не менее пяти наблюдателей.

Ситуационный центр принял менее сотни телефонных звонков от избирателей, однако обращения касались режима работы участковых комиссий.

ИА REGNUM напоминает, что подавляющее большинство избирателей Ростовской области приняли участие в голосовании по поправкам к Конституции РФ. Явка превысила 75%.

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