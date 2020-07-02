Ижевск, , 10:37 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на 2 июля выявили 17 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего в регионе подтверждено 1476 заражений SARS-CoV-2, сообщил на своей странице в социальной сети глава республики Александр Бречалов.

Большинство новых носителей вируса проживают в Ижевске — 10 человек, четверо — в Сарапуле, двое — в Кезском районе и один — в Каракулинском районе.

Полностью выздоровел в республике 1071 человек, за сутки один человек выписан. Таким образом, уже вылечились более 72,5% от общего числа носителей коронавируса в регионе. 29 человек скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний, один житель республики — в течение последних суток.

Как сообщало ИА REGNUM, в течение трех последних недель в среднем в регионе выявлялось от 19 до 24 новых случаев заражения коронавирусом в сутки. Таким образом, сегодняшний показатель нового числа подтверждённых заражений SARS-CoV-2 стал самым низким за длительное время.