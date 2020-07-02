Москва, , 10:35 — REGNUM В случае утверждения обвинительного заключения в отношении сестёр Хачатурян, которые обвиняются в убийстве своего отца, уголовное дело будет рассмотрено в закрытом от СМИ и слушателей режиме. Об этом ТАСС сообщил со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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По его словам, гособвинение заявит соответствующее ходатайство в связи с тем, что в материалах неоднократно упоминается об издевательствах и насилии отца над дочерьми.

«Но обвинительное не утверждено, так что дело может вернуться в следственные органы во второй раз», — добавил собеседник.

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Как сообщало ИА REGNUM, Михаил Хачатурян был убит 27 июля 2018 года. Вскоре по подозрению в убийстве были арестованы три его дочери, самая младшая на момент преступления была несовершеннолетней. В середине мая следователи завершили дополнительное расследование этого уголовного дела. СКР проигнорировал указания Генпрокуратуры об изменении квалификации действий сестер Хачатурян и отказался переквалифицировать обвинение с убийства на самооборону.

Добавим, что на днях материалы дела должны быть направлены в Генпрокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Следствие по-прежнему полагает, что старшие дочери убитого Ангелина и Кристина умышленно лишили его жизни, тогда как младшая была не в себе.

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