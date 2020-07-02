Биробиджан, , 10:31 — REGNUM Еврейская автономная область совершила гражданский подвиг при голосовании по поправкам к Конституции РФ, заявила на пресс-конференции председатель регионального избиркома Елена Саутина.

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В ЕАО достигнута небывалая явка избирателей — 72,11% и область заняла по этому показателю среди регионов Дальнего Востока второе место. На первом — Чукотка, где в голосовании приняли участие 75,58% избирателей.

По числу избирателей одобривших поправки к Конституции регион оказался на 3 месте по ДФО — 77,3%. На втором месте Приморский край, где поправки поддержали 78,86% избирателей, на первом Чукотка — 80,3%.

«Полученный результат — это гражданский подвиг нашей области. Мы показали нашу гражданскую позицию и ответственность», — сказала Елена Саутина.

Председатель избиркома отметила, что голосование по поправкам к Конституции прошло без жалоб и нарушений. На всех участках соблюдался санитарный режим безопасности для недопущения распространения коронавирусной инфекции.

Как сообщало ИА REGNUM, высокой явки на голосование и высокого результата одобрения поправок к Конституции РФ удалось достичь благодаря семидневному голосованию, информированию избирателей и высокому интересу со стороны населения, считает кандидат политических наук, заведующая кафедрой политологии ДВФУ Наталья Коломейцева.