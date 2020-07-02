Санкт-Петербург, , 10:37 — REGNUM Петербург в очередной раз показывает самый высокий суточный уровень смертности от COVID-19 в стране. Об этом свидетельствуют данные федерального оперативного штаба от 2 июля.

За последние сутки в России подтвердили 147 летальных исходов, из которых 45 — в Петербурге. Всего за время пандемии в городе на Неве власти признали 1227 смертей от COVID-19.

В Москве за сутки выявили только 39 смертей, в Московской области — 10. Других регионов с двузначными показателями за последние сутки нет.

Максимальный показатель суточной смертности в Петербурге — 57 случаев — был отмечен 27 июня.

Всего в России за время пандемии от COVID-19, по официальным данным, умерли 9683 человека.

Добавим, в Северной столице ко 2 июля зафиксировали 24 тыс. 727 случаев заражения коронавирусом, в России — 661 тыс. 165 случаев.

Читайте ранее в этом сюжете: В Петербурге выявили еще 258 случаев заражения коронавирусом

Читайте развитие сюжета: Власти Петербурга сообщили подробности о новых смертях от COVID-19