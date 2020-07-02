Якутск, , 10:33 — REGNUM На основании сводной информации ЦИК РФ несколько регионов Дальнего Востока оказались в числе активных противников поправок к Конституции РФ, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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В Ненецком автономном округе проголосовали против поправок 55,25% избирателей, поддержали изменения в Конституцию — 43,78%.

Якутия оказалась на втором месте по числу противников поправок — галочку в графе «Нет» поставили 40,65%. Далее идёт Камчатка — 37,16%, Хабаровский край — 36,64% и Колыма — 36,62%.

Как сообщало ИА REGNUM, жители Якутии в большей мере не пошли голосовать из-за сложной ситуации с коронавирусом, а также показали протест поправкам тем, что просто не участвовали в голосовании, считает политолог Андрей Данилов.