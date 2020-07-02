Саранск, , 10:24 — REGNUM В Мордовии за внесение изменений в конституцию РФ проголосовало 408,38 тыс. человек или 85,6% от общего числа пришедших на участки избирателей. Против поправок проголосовали 65,931 тыс. человек или 13,82% участников голосования.

В голосовании приняли участие 478,642 тыс. человек, таким образом, явка составила более 79,06%.

ИА REGNUM напоминает, на выборах президента России в 2018 году явка в Мордовии составила 77,86%. За действующего президента страны Владимира Путина проголосовало более 406 тыс. жителей республики или 85,35% от общего числа пришедших на участки избирателей.