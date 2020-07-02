Ташкент, , 10:23 — REGNUM Объем обязательной документации для учителей общеобразовательных школ в Узбекистане сократили до одного классного журнала, сообщили в пресс-службе министерства народного образования республики.

В министерстве отметили, что сокращение количество отчетов и бюрократической волокиты высвободит время для качественной организации учебных занятий.

Кроме того, с нового учебного года все календарно-тематические планы будут утверждаться в республиканском центре образования и размещаться на официальном сайте министерства.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 мая президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетил новую школу в Сергелийском районе Ташкента. Во время визита глава государства призвал инвестировать в развитие образования.

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