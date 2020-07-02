Москва, , 10:22 — REGNUM Больше всего жителям России на параде Победы на Красной площади 24 июня понравился проход военной техники (29%), войск (15%), организация (10%), ветераны и авиация (по 9%), приводит данные ВЦИОМ.

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Абсолютно всё на параде Победы понравилось 11% опрошенных. Он вызвал воодушевление (36%), надежду (13%) и симпатию (11%). 12% заявили о безразличии.

Смотрели парад Победы 61% граждан — по телевизору 59%, присутствовали лично 2%. Не смотрели 39% опрошенных.

Опрос проведен 28 июня 2020 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, военные делегации из 12 стран прибыли в Россию для участия в параде Победы на Красной площади.

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