Элиста, , 10:22 — REGNUM Число заразившихся коронавирусом в Сарпинском психоневрологическом интернате в Калмыкии достигло 300 человек, об этом сообщили РИА «Новости».

Резкий рост произошёл за последние два дня. Ранее сообщалось только о 15 носителях.

Как сообщало ИА REGNUM, о вспышке коронавируса в сихинтернате в Калмыкии стало известно 30 июня. Глава Республики Бату Хасиков сообщил о начале служебного расследования, ответив, что вирус мог быть занесён сотрудниками интерната. Проверку также начала прокуратура.

Добавим, что госпиталь для заразившихся коронавирусом развернули на базе самого интерната.

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