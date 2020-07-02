Москва, , 10:18 — REGNUM Центральная избирательная комиссия обработала 100% протоколов голосования по внесению поправок в Конституцию РФ. Согласно данным ЦИК на 2 июля, за принятие изменений в Основной закон страны проголосовали 77,92%.

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При этом 21,27% избирателей высказались против.

Как сообщало ИА REGNUM, общероссийское голосование по поправкам к Конституции РФ стартовало 25 июня и завершилось в единый день голосования 1 июля. По данным ЦИК, явка составила 65%.

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В Москве и Нижегородской области, где проходило электронное голосование, участие в плебисците приняли 93,02% избирателей.

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