Тбилиси, , 10:23 — REGNUM Отменить правило, обязывающее в Грузии носить защитную маску во время экзамена, потребовали 1 июля во время протестной акции в Кутаиси абитуриенты, представители студенческого омбудсмена и учителя. Об этом сообщает агентство Black Sea Press.

«Мы согласны носить маски во время входа и регистрации на экзаменах, но сидеть потом несколько часов в маске — это уже серьезный стресс, который помешает работе», — сказал журналистам участвовавший в протесте абитуриент Бека Гелашвили.

Участники акции также сообщили, что направят в министерство образования Грузии требование изменить опубликованные рекомендации для проведения экзаменов.

Стоит отметить, что возможность отменить правила об обязательном ношении маски во время единых национальных экзаменов также обсуждается в минздраве Грузии. Согласно разработанным правилам для экзаменов в период распространения коронавируса, парты должны быть оборудованы защитными барьерами, по этой причине ношение масок во время сдачи экзамена могут сделать необязательным.

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