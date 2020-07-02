Уфа, , 10:20 — REGNUM Акция «Помоги собраться в школу» стартовала в Башкирии. Об этом 2 июля сообщает пресс-служба республиканского правительства.

По сообщению пресс-службы ведомства, в Башкирии десятая по счету акция помощи семьям в подготовке детей к 1 сентября будет проходить с 1 июля по 31 августа текущего года. Необходимые школьные принадлежности будут собирать в центрах «Семья».

Специалисты готовы принять от граждан новые тетради, принадлежности для письма, канцелярию. Кроме этого принимаются новые, либо в хорошем состоянии школьная форма, портфели и книги.

Отмечается, что в 2019 году свыше 7,8 тыс. несовершеннолетним была оказана поддержка на общую сумму около 10 млн рублей. Все эти дети воспитываются в многодетных, малообеспеченных, неполных семьях, либо в семьях, в которых воспитывают детей с ограниченными возможностями здоровья.

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