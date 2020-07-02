Симферополь, , 10:09 — REGNUM Восемь новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Республике Крым за минувшие сутки. Об этом 2 июля на своей странице в Facebook написал глава региона Сергей Аксёнов.

«За 1 июля на территории Республики Крым подтверждено 8 новых случаев коронавирусной инфекции. Четыре из них выявлены активно при проведении противоэпидемических мероприятий по ранее зарегистрированным случаям, три — при скрининге здоровых лиц, один — при обращении за медицинской помощью. Все заболевшие госпитализированы, определен круг контактных лиц, в отношении которых проводятся профилактические мероприятия», — написал Аксёнов.

Один пациент с положительным тестом на коронавирус за минувшие сутки скончался.

Всего в Крыму за период пандемии подтверждено 706 случаев новой коронавирусной инфекции, 520 человек выздоровели. Умерли в Крыму 29 пациентов с коронавирусом.