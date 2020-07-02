Нур-Султан, , 10:05 — REGNUM Пассажирское автобусное сообщение между регионами Казахстана приостановят с 5 июля из-за распространения коронавируса, сообщили 2 июля в пресс-службе правительства республики.

Решение принято по итогам заседания государственной комиссии под председательством премьер-министра Казахстана Аскара Мамина. Власти республики решили сохранить воздушное и железнодорожное сообщение внутри страны, а также приостановить расширение международных авиаперевозок.

Вместе с тем работу общественного транспорта ограничат по времени. Запрещается также проведение массовых мероприятий, в общественных местах запрещается собираться больше трех человек. Разрешается проведение индивидуальных тренировок на открытом воздухе.

Дополнительные ограничительные мероприятия вводятся на две недели с возможностью продления.

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