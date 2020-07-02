Нижний Новгород, , 10:00 — REGNUM В Нижегородской области в голосовании по вопросу внесения изменений в Конституцию РФ приняли участие 1,904 млн жителей региона, таким образом, явка составила более 73,91%.

Внесение поправок поддержали 1,505 млн граждан или 79,31% избирателей. Против проголосовали 382,8 тыс. человек или 20,16% от общего числа участников голосования.

Окончательные итоги голосования будут подведены в течение дня.

ИА REGNUM напоминает, на выборах президента России в 2018 году явка в Нижегородской области составила 65,98%. В поддержку действующего президента Владимира Путина высказались 77,26% от общего числа пришедших на участки избирателей.