Хабаровск, , 10:01 — REGNUM В общественном транспорте Хабаровска по распоряжению мэра Сергея Кравчука водители напоминают пассажирам сводку по коронавирусу.

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Кравчук распорядился уделить особенное внимание соблюдению масочного режима на транспорте, предприятиях торговли и общепита: именно в этих местах угроза заражения коронавирусом наиболее вероятна и сильна. А напоминанием о заражённых коронавирусом убедит пассажиров носить маски.

При этом отмечается, что маски у экипажей есть, но пользуются ими не все водители и кондукторы, да и пассажиры расслабились, и не используют маски и перчатки в транспорте.

«Нужно, чтобы водители общественного транспорта при объявлении остановок каждый раз повторяли, сколько за прошедшие сутки человек заразилось коронавирусом. Хабаровчане при посадке в автобус без маски, я уверен, крепко задумаются, услышав такую информацию. Никому не хочется болеть, так что такое психологическое воздействие, уверен, будет иметь положительный эффект», — цитируют Сергея Кравчука «Хабаровские вести».

Как сообщало ИА REGNUM, исследование популяционного иммунитета населения России к новой коронавирусной инфекции организовано Роспотребнадзором. В июне оно проведено в трёх регионах: в Санкт-Петербурге, Тюменской области и Хабаровском крае.