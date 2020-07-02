Париж, , 09:46 — REGNUM Игра A Plague Tale: Innocence, разработкой которой занималась студия Asobo, разошлась в мире тиражом более 1 млн копий. Об этом 1 июля сообщил портал DSOGaming.

Главный креативный директор и соучредитель компании Дэвид Дедин опубликовал заявление, в котором сообщил, что вся команда проекта очень гордится этим фактом. К сожалению, Asobo Studio и издатель Focus Home Interactive ничего не сообщили о том, как игра продавалась на различных платформах.

A Plague Tale: Innocence представляет собой игру, выполненную в жанрах стелс-экшен (игроку нужно проходить уровни скрытно) с элементами хоррора. Её релиз состоялся 14 мая 2019 года.

В центре повествования находятся девушка Амиция и её младший брат Гуго, действие игры происходит в 14 веке во Франции, охваченной эпидемией чумы. Сейчас A Plague Tale: Innocence можно приобрести со скидкой в рамках летней распродажи Steam.

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