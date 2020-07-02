Оренбург, , 10:09 — REGNUM В Саракташском районе Оренбургской области в деле о пытках электрошокером двух мужчин обвинили еще одного сотрудника полиции, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Комитета против пыток.

Участковому уполномоченному инкриминируют часть 3 статьи 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий с применением насилия»). По версии следствия, полицейский являлся соучастником пыток. Он удерживал стул, на котором сидел задержанный мужчина и пытался отстраниться от ударов электрошокером, которые наносил второй сотрудник полиции.

Напомним, летом 2019 года житель Черного Отрога Саракташского района Роман обратился к правозащитникам за помощью, заявив, что он и его брат испытали насилие со стороны полиции. Братьев задержали по подозрению в краже 5 тысяч рублей у 82-летнего отца. Заявитель утверждал, что из мужчин показания в прямом смысле выбивали. Задержанных привязали к стульям и наносили разряды электрошокером в область паха. Впоследствии травмы были зафиксированы медиками.

По факту по факту превышения должностных полномочий с применением насилия и спецсредств было возбуждено уголовное дело.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в УМВД России по Оренбургской области, если суд установит виновность сотрудников, то они будут уволены из органов внутренних дел.

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