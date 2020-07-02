Абакан, , 09:40 — REGNUM Жителей Хакасии предупредили о непогоде, объявлено штормовое предупреждение. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском управлении по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

По данным гидрометеоцентра республики, 2−3 июля в Хакасии местами ожидаются сильные дожди, грозы, град. Ветер усилится до 15−20 м/с, местами до 25−30 м/с.

Жителей Хакасии просят соблюдать меры безопасности в связи с непогодой.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июня 2020 года на Абакан обрушились шквалистый ветер и ливень.

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