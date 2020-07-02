Кемерово, , 09:42 — REGNUM За минувшие сутки на территории Кемеровской области выявили 62 новых случая заражения коронавирусом. Об этом 2 июля сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Сергей Цивилев.

«Еще у 62 пациентов подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция», — написал в своем сообщении глава области.

Таким образом общее число выявленных в Кузбассе заразившихся SARS-CoV-2 достигло 1 806.

Также Цивилев сообщил, что за истекшие 24 часа в регионе 19 человек вылечились от COVID-19 и теперь суммарное количество выздоровевши стало составлять 780.

При этом известно, что на сегодняшний день в Кемеровской области 10 пациентов скончались от COVID-19.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за сутки в Московской области выздоровели от COVID-19 ещё 750 пациентов с коронавирусом.