Махачкала, , 09:41 — REGNUM Уголовное дело завели в Дагестане из-за жестокого обращения со львенком, «работавшим» у пляжного фотографа. Ранее принятое полицией решение об отказе в возбуждении дела признано незаконным, сообщили ИА REGNUM 2 июля в пресс-службе прокуратуры республики.

Информация о жестоком обращении со львенком ранее появилась в социальных сетях. Позже СМИ писали, что он «работал» реквизитом у пляжного фотографа-живодера, который сломал ему здание лапы и повредил позвоночник, чтобы тот не мог сбежать. На опубликованную в интернете информацию о судьбе львенка обратила внимание прокуратура дагестанского Избербаша.

По данным надзорного органа, в феврале-марте 2020 года неизвестный нанес восьмимесячному львенку по кличке Симба многочисленные телесные повреждения. Покалеченное животное было обнаружено 24 марта в Избербаше, после чего ветеринары и зоозащитники оказали ему медицинскую помощь. Затем львенка вывезли в челябинский Центр реабилитации и карантинирования диких животных и птиц «Спаси меня».

Ранее полиция Избербаша отказалась возбуждать уголовное дело по факту жестокого обращения с животным. Городская прокуратура отменила это решение, признав его незаконным, и вернула материалы в орган дознания на дополнительную проверку с указаниями о возбуждении уголовного дела по статье о жестоком обращении с животным.

Отметим, что история о львенке Симбе вызвала широкий резонанс. В начале июня об этой ситуации на встрече президента РФ Владимира Путина с экологами и зоозащитниками рассказал руководитель челябинского центра «Спаси меня» Карен Даллакян, попросив главу государства взять под контроль вопрос наказания для живодеров. Президент пообещал сформировать соответствующие поручения.