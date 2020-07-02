Владивосток, , 09:36 — REGNUM Высокую явку на голосовании и высокий результат одобрения поправок к Конституции РФ удалось достичь благодаря семидневному голосованию, информированию избирателей и высокому интересу со стороны населения, об этом в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM заявила кандидат политических наук, заведующая кафедрой политологии ДВФУ Наталья Коломейцева.

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«Высокий результат одобрения и высокую явку удалось получить благодаря семидневному голосованию. За счет этого на стационарные и выездные избирательные участки удалось привлечь большой пласт людей, которые, например, на обычных выборах в воскресенье предпочитают отдохнуть. Также следует отметить дорогостоящую кампанию по информированию избирателей.

Кроме того, в первые шесть дней голосования неплохо сработали регионы, которые именно в этот промежуток времени, ещё до основного дня голосования продемонстрировали активность избирателей. При этом следует отметить высокий интерес к происходящему у всего населения. Наверное, можно смело сказать, что поправки не оставили никого равнодушными. Люди активно высказывали свои мнения в пабликах в соцсетях. Ещё одним интересным трендом стало выкладывание на свою страницу в соцсетях фото бюллетеня со своей позицией», — считает политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье явка на голосовании по поправкам к Конституции составила 62,6%. Поддержали поправки 78,86% участников голосования — 723 089 человек. Против изменений проголосовали 20,24% или 185 629 человек.