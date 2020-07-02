Тбилиси, , 09:38 — REGNUM В Грузии в течение суток выявили восемь случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Обновленные данные 2 июля разместили на сайте Stopcov.ge.

Всего в стране зафиксировано 939 человек, у кого тест на SARS-CoV-2 дал положительный результат. 23 человека, болевшие COVID-19, в течение суток были выписаны. Теперь их 817, или 87% от общего числа выявленных случаев заражения.

Всего от COVID-19 в Грузии умерли 15 пациентов. На карантине содержатся 3080 человек, в стационаре — 242.

Стоит отметить, что подобный результат — восемь случаев заражения коронавирусом за день — в Грузии был зафиксирован 21 июня. После этого в сутки выявляли не более трех человек с SARS-CoV-2.

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