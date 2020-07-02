Красногорск, , 09:30 — REGNUM В Московской области выздоровели ещё 750 пациентов с коронавирусом. Об этом 2 июля сообщили в подмосковном оперативном штабе.

«В Московской области ещё 750 человек завершили лечение от коронавируса», — говорится в информации подмосковных медиков.

Отмечается, что все пациенты перед выпиской были протестированы, получены отрицательные результаты исследования.

Всего в Подмосковье вылечились от коронавирусной инфекции 36 802 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве выздоровели ещё 1055 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции.