Ташкент, , 09:30 — REGNUM Общее число выявленных случаев заражения коронавирусом в Узбекистане достигло 8904, сообщили 2 июля в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

Минздрав приводит данные по состоянию на 10:00 (8:00 мск) 2 июля. Днем ранее, 1 июля, в Узбекистане выявили 8627 случаев заражения. Таким образом, за минувшие сутки обнаружили 277 новых случаев инфекции.

Отметим, по состоянию на 2 июля в Узбекистане выздоровели 5847 пациентов с коронавирусом, скончались 27 человек. Всего в республике выздоровели 67,8% всех пациентов с коронавирусом.

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