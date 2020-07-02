Тамбов, , 09:30 — REGNUM 44 новых случая заражения коронавируса подтверждено за минувшие сутки в Тамбовской области, сообщили в региональном оперативном штабе 2 июля.

«44 новых случая сегодня. Из них: 17 мужчин, 26 женщин, 1 ребёнок (девочка 2 лет). Возраст взрослых от 21 до 81 года. Прибывших из других регионов нет, 44 контактных с заболевшими», — уточнили в оперштабе.

Всего в регионе за период пандемии в Тамбовской области положительные тесты на коронавирус подтверждены у 4816 человек, 3115 выздоровели. Скончались 23 пациента с подтвержденным заражением.