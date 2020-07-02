Кемерово, , 09:29 — REGNUM В Кемерове в день голосования по поправкам к Конституции РФ работали 204 избирательных участка. Сегодня, 2 июля, их, а также подходы и подъезды к ним обрабатывают специальным хлорсодержащим средством. Об этом ИА REGNUM сообщили в мэрии города.

Так, поливомоечная техника обрабатывает тротуары и входные группы к ним, а специалисты дизенфицируют входные двери зданий, перила на крыльцах и помещения.

Уточняется, что ежедневно коммунальные службы города обрабатывают проезжую часть, тротуары, остановочные павильоны и площадки, парки и скверы во всех районах Кемерова специальными дезсредствами.