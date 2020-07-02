Ростов-на-Дону, , 09:25 — REGNUM В Ростовской области уточнили окончательную явку избирателей по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ. Она составила 78,4%, сообщили ИА REGNUM в облизбиркоме 2 июля.

«За» предлагаемые изменения проголосовали 83,54% избирателей Дона. Таковы предварительные итоги голосования. Волеизъявление граждан прошло без нарушений.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области досрочный период голосования продлился с 25 по 30 июня. 1 июля прошёл общероссийский день голосования. На Дону было открыто более 2,6 тыс. избирательных участков.

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