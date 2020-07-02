Оренбург, , 09:25 — REGNUM В Оренбурге четыре организации получили разрешение на осуществление процедуры регистрации автомобилей. Ранее такими полномочиями обладала только Госавтоинспекция, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в УМВД по Оренбургской области.

В Реестр специализированных организаций, участвующих в государственной регистрации транспортных средств, включены ООО «Интертрейдинг-Оренбург», ООО «Окинава», ООО «Автосалон «Евразий» и ООО «АСТ-Моторс».

Добавим, с 1 января 2020 года федеральный закон дает право на проведение регистрационных действий дилерских центров и производителей транспортных средств.