Ташкент, , 09:13 — REGNUM Филиал китайского государственного Сычуаньского университета планируют открыть в Ташкенте, сообщили в пресс-службе посольства Узбекистана в Китае.

Канцелярия по иностранным делам китайской провинции Сычуань и представители узбекистанского посольства провели видеоконференцию. Стороны обсудили развитие сотрудничества в экономической и культурной сферах.

При обсуждении сотрудничества в образовании стороны высказали заинтересованность в изучении вопроса открытия филиала Сычуаньского университета в Узбекистане.

Как сообщало ИА REGNUM, на базе Ташкентского государственного института востоковедения планируется открыть филиал Санкт-Петербургского государственного университета.

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