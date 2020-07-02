Махачкала, , 09:18 — REGNUM Специалисты Минобороны РФ построили в Дагестане три многопрофильных медицинских центра для оказания помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией, сообщили ИА REGNUM 2 июля в пресс-службе главы и правительства республики. Объекты открылись в Каспийске, Дербенте и селе Ботаюрте Хасавюртовского района.

Напомним, в конце мая текущего года специалисты военно-строительного комплекса Минобороны приступили к возведению трех медцентров. Соответствующее поручение было дано президентом России Владимиром Путиным в связи со сложившейся в республике сложной ситуацией с коронавирусом. В дальнейшем медучреждения будут переданы региону для укрепления системы здравоохранения.

В Каспийске построен медцентр на 76 коек, в Дербенте и Ботаюрте центры рассчитаны на 62 места. Отмечается, что новые госпитали оснащены современным оборудованием, в том числе диагностическим, и укомплектованы персоналом. Ожидается, что медучреждения позволят оказывать помощь при различных инфекционных заболеваниях, в том числе коронавирусной инфекции.

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