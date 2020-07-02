Москва, , 09:04 — REGNUM В Москву 2 июля придут массивы грозовых облаков, сообщает центр «Фобос».

"Синоптическая ситуация обусловится влиянием атмосферного фронта с запада, откуда после полудня потянутся массивы грозовых облаков, сопровождаемых скоротечными ливнями и порывистым ветром», — говорится в прогнозе.

При этом температурный фон на два градуса превысит климатическую норму.

Синоптики ожидают в столице облачную с прояснениями погоду и кратковременный дождь с грозой во второй половине дня.

Температура воздуха в Москве и Подмосковье поднимется до 27 градусов. Скорость ветра составит 9 м/с, во время грозы он станет порывистым.